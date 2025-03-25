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Стало відомо, у яких випадках працівник може розірвати трудовий договір із власної ініціативи

07:54, 25 березня 2025
У Держпраці роз’яснили особливості трудового законодавства під час воєнного стану.
Стало відомо, у яких випадках працівник може розірвати трудовий договір із власної ініціативи
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Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

стаття 4 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» дозволяє працівникові в зв’язку з веденням бойових дій у районах, де розташоване підприємство, установа, організація, та існуванням загрози для його життя й здоров’я розірвати трудовий договір за власною ініціативою в строк, зазначений у його заяві.

Виняток становлять випадки примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану та залучення до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що обов'язково повинен містити трудовий договір.

Додамо, що має робити працівник, якщо він не погоджується із наказом про призупинення дії трудового договору.

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звільнення Держпраці трудові відносини

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