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Вибух в будівлі поліції на Одещині – встановлено особу жінки, яка принесла вибухівку

19:42, 24 березня 2025
В результаті вибуху у райвідділі поліції Одеської області загинула жінка, поранені троє поліцейських.
Вибух в будівлі поліції на Одещині – встановлено особу жінки, яка принесла вибухівку
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Правоохоронці встановили особу жінки, яка принесла вибухівку до райвідділу поліції в Одеській області та загинула під час вибуху. Як повідомила речниця Національної поліції Юлія Гірдівіліс, вибух також спричинив поранення трьох поліцейських, яких наразі перевели в стабільний стан після надання медичної допомоги.

Жінка, що загинула, виявилася місцевою жителькою 1989 року народження. Слідчі органи встановлюють можливих замовників та інших осіб, причетних до інциденту. За словами Гірдівіліс, не виключено, що теракт може бути замовлений російськими спецслужбами.

Речниця зазначила, що Росія використовує вербування як дорослих, так і дітей для виконання таких злочинів, обіцяючи гроші, але фактично залишаючи виконавців без компенсації. В результаті, люди стають жертвами або отримують покарання у вигляді тюремного ув'язнення. Спецслужби часто застосовують шантаж, примушуючи виконувати завдання через загрозу оприлюднення інформації.

Вона також повідомила, що для виконання таких завдань часто попередньо даються простіші завдання, наприклад, фотографування об'єктів.

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поліція Одеса

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