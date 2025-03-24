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Польща попередила про ризик нової агресії з боку Росії до 2030 року

21:30, 24 березня 2025
За словами міністра закордонних справ Польщі Сікорського, Росія не перемогла Україну, але це не означає відсутність загрози.
Польща попередила про ризик нової агресії з боку Росії до 2030 року
Фото: EPA/UPG
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія наразі не здатна розпочати наступ на інші країни через свою війну проти України. Проте, за його словами, до 2030 року варто готуватися до нової агресії з боку РФ. Про це він сказав у інтервʼю TOK FM, цитує Укрінформ.

«Росія наразі не в змозі перемогти саму Україну, тому вона не буде готова до ширшого наступу відразу. Але якби Україна була змушена капітулювати - якщо, наприклад, Росія заволоділа б промисловими та людськими ресурсами України, українською армією - найбільшою армією на нашому боці в Європі, - тоді цей розрахунок змінився б. Ми повинні підготуватися до агресії у часовому проміжку до кінця десятиліття», — зазначив він у інтерв'ю для TOK FM.

Сікорський також висловив сподівання, що переговори в Саудівській Аравії приведуть до перемир’я та миру, але підкреслив, що Україна не є безпорадною жертвою. За його словами, вона має союзників, зокрема ЄС і Польщу, і важливо, щоб країна залишалась незалежною та самостійно визначала своє майбутнє.

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Польща росія війна

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