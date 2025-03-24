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Польша предупредила о риске новой агрессии со стороны России до 2030 года

21:30, 24 марта 2025
По словам министра иностранных дел Польши Сикорского, Россия не победила Украину, но это не означает отсутствие угрозы.
Польша предупредила о риске новой агрессии со стороны России до 2030 года
Фото: EPA/UPG
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Россия пока не способна начать наступление на другие страны из-за своей войны против Украины. Однако, по его словам, к 2030 году стоит готовиться к новой агрессии со стороны РФ. Об этом он сказал в интервью TOK FM, цитирует Укринформ.

«Россия пока не в состоянии победить саму Украину, поэтому она не будет готова к более широкому наступлению сразу. Но если бы Украина была вынуждена капитулировать - если, например, Россия завладела бы промышленными и человеческими ресурсами Украины, украинской армией - самой большой армией на нашей стороне в Европе, - тогда этот расчет изменился бы. Мы должны подготовиться к агрессии во временном промежутке до конца десятилетия», - отметил он в интервью для TOK FM.

Сикорский также выразил надежду, что переговоры в Саудовской Аравии приведут к перемирию и миру, но подчеркнул, что Украина не является беспомощной жертвой. По его словам, она имеет союзников, в частности ЕС и Польшу, и важно, чтобы страна оставалась независимой и самостоятельно определяла свое будущее.

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Польша россия война

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