В Офисе Президента раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

В Офисе Президента подчеркнули, что встреча украинской и американской делегаций касалась двух тем.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта завершилась встреча между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии. А 24 марта проходят переговоры между делегациями США и РФ. Также известно, что украинская делегация остается в Эр-Рияде.

Советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко сообщил детали встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

«Информации не должно быть много, это технические переговоры. Переговоры, как правило, — это не один день, это иногда месяцы, а некоторые переговоры, как ближневосточное урегулирование, длятся годами. Я не хочу, чтобы мы на это равнялись, но важно понимать, что встречи будут довольно регулярными, и не каждая из них завершится публичными заявлениями, совместными выходами к прессе и т. д.», — отметил он.

Лещенко подчеркнул, что встреча украинской и американской делегаций касалась двух тем.

«Это — инфраструктура и безопасность судоходства. И речь шла о взаимном прекращении огня. Мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные объекты. Они не атакуют наши объекты и наши порты — Херсонский, Николаевский и порты Большой Одессы, чтобы они функционировали», — сказал советник главы ОП.

Также, по его словам, речь идет о необходимости возвращения украинских детей и об обмене украинских военнопленных и гражданских.

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