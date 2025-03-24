В Офісі Президента розкрили деталі переговорів України і США в Саудівській Аравії

В Офісі Президента підкреслили, що зустріч української і американської делегацій стосувалася двох тем.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня завершилася зустріч між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії. А 24 березня проходять переговори між делегаціями США та РФ. Також відомо, що українська делегація досі залишається в Ер-Ріяді.

Радник керівника Офісі Президента України Сергій Лещенко повідомив деталі зустрічі української і американської делегацій у Саудівській Аравії. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

«Інформації не повинно бути багато, це технічні переговори. Переговори, зазвичай, це не один день, це інколи місяці, а деякі переговори, як близькосхідне врегулювання, триває роками. Я не хочу, що ми на це рівнялися, але щоб розуміли, що зустрічі будуть досить регулярні і не кожна з них закінчиться публічними заявами, спільними виходами до преси тощо», - зазначив він.

Лещенко підкреслив, що зустріч української і американської делегацій стосувалася двох тем.

«Це - інфраструктура і безпека судноплавства. І мова йшла про обопільне припинення вогню. Ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, у тому числі річкові об'єкти. Вони не атакують наші об'єкти і наші порти - Херсонський, Миколаївський, і порти великої Одеси, щоб функціонували», - сказав радник керівника ОП.

Також, за його словами, йдеться про потребу повернення українських дітей і про обмін українських військовополонених і цивільних.

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