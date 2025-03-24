Взрыв в здании полиции в Одесской области – установлена личность женщины, которая принесла взрывчатку

В результате взрыва в райотделе полиции Одесской области погибла женщина, ранены трое полицейских.

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Правоохранители установили личность женщины, которая принесла взрывчатку в райотдел полиции в Одесской области и погибла при взрыве. Как сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Юлия Гирдивилис, взрыв также вызвал ранения трех полицейских, которых сейчас перевели в стабильное состояние после оказания медицинской помощи.

Погибшая женщина оказалась местной жительницей 1989 года рождения. Следственные органы устанавливают возможных заказчиков и других лиц, причастных к инциденту. По словам Гирдивилис, не исключено, что теракт может быть заказан российскими спецслужбами.

Пресс-секретарь отметила, что Россия использует вербовку как взрослых, так и детей для выполнения таких преступлений, обещая деньги, но фактически оставляя исполнителей без компенсации. В результате, люди становятся жертвами или получают наказание в виде тюремного заключения. Спецслужбы часто применяют шантаж, принуждая выполнять задания из-за угрозы обнародования информации.

Она также сообщила, что для выполнения таких задач часто предварительно даются более простые задания, например, фотографирование объектов.

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