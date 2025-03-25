Хто має сплачувати рентну плату в 2025 році — роз’яснення податківців

Платниками ренти є суб’єкти господарювання, які мають відповідні спеціальні дозволи, здійснюють діяльність з користування природними ресурсами.

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Управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДПС у Львівській області роз’яснило, хто має сплачувати рентну плату у 2025 році.

Платниками ренти є суб’єкти господарювання, які мають відповідні спеціальні дозволи, здійснюють діяльність з користування природними ресурсами (ст. 251 Податкового кодексу України):

- для користування надрами для видобутку корисних копалин суб’єкту господарювання потрібний спецдозвіл на користування надрами, який видають Держгеонадра. Також платниками цієї ренти у частині видобування підземних вод без спеціального дозволу на користування надрами є землевласники та землекористувачі, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування (виняток – фермерські господарства);

- для користування надрами в інших цілях, не пов’язаних з видобутком корисних копалин СГД потрібний спецдозвіл на користування надрами, що не пов'язаний з видобутком корисних копалин від Держгеонадр;

- для користування радіочастотним спектром СГД потрібний – отримується дозвіл на експлуатацію радіочастотного засобу, ліцензія на користування радіочастотним спектром (ресурсом), ліцензія на мовлення від УДЦР або присвоєння радіочастоти:

- для спеціального користування водою СГД потрібний дозвіл на спец водокористування від Держводагентства, який видається через його територіальні органи. Такі суб’єкти, що мають спецдозвіл на користування водою, також можуть бути ще одночасно платниками ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин у частині видобування підземних вод (виняток – фермерські господарства) (пп. 252.1.4 ПКУ);

- для спеціального користування лісовими ресурсами СГД потрібний дозвіл на спец використання лісу від Держлісагентства.

Електронні дозволи можна зараз отримати онлайн через «Дію». Перевірити інформацію, наприклад, на спецводокористування, можна на Порталі електронних послуг дозволів Держводагентства (перелік водокористувачів). Аналогічні сервіси можна знайти і в інших згаданих регуляторів.

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