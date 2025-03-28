В Киеве полиция оцепила Голосеевский ТЦК, улицу перекрыли — видео

Полиция проводит проверку водителя и автомобиля возле ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Голосеевском районе Киева правоохранители оцепили ТЦК. Улица у здания полностью перекрыта.

Как позже уточнили в полиции Киева, правоохранители проверяют водителя припаркованного рядом автомобиля.

В частности, как отмечается, правоохранители получили сообщение о подозрительном автомобиле вблизи ТЦК.

В ходе проверки опасных веществ и предметов в автомобиле не обнаружили. Полиция общается с водителем авто.

Также стало известно, что на месте работает следственно-оперативная группа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.