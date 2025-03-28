У Києві поліція оточила Голосіївський ТЦК, вулицю перекрили — відео

Поліція проводить перевірку водія та авто біля ТЦК.

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В Голосіївському районі Києва правоохоронці оточили ТЦК. Вулиця біля будівлі повністю перекрита.

Як уточнили у поліції Києва, правоохоронці перевіряють водія припаркованого поруч автомобіля.

Зокрема, як зазначається, правоохоронці отримали повідомлення щодо підозрілого автомобіля поблизу ТЦК.

У ході перевірки небезпечних речовин та предметів в авто не виявили. Поліція спілкується з водієм авто.

Також стало відомо, що на місці працює слідчо-оперативна група.

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