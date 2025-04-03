Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницкой области суд отправил за решетку мужчину, избившего отца военнослужащего за замечание по поводу российской музыки

21:51, 3 апреля 2025
Злоумышленник был приговорен к 2 годам лишения свободы.
В Хмельницкой области суд отправил за решетку мужчину, избившего отца военнослужащего за замечание по поводу российской музыки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор местного суда, которым житель Каменец-Подольского района был приговорен к 2 годам лишения свободы за хулиганство и причинение телесных повреждений. Апелляционную жалобу его защитника ХАС отклонил, передает официальный сайт суда.

Согласно материалам дела, 24 сентября 2023 года в г. Дунаевцы возле входа в магазин местный житель, сын которого служит в рядах ВСУ, услышал, как из припаркованного неподалеку «Фольксвагена» громко звучит русская музыка. Он сделал замечание пьяному 26-летнему молодому человеку, который находился в автомобиле, и сказал выключить русские песни.

В ответ тот набросился на него с кулаками, нанеся многочисленные удары по лицу и груди. В результате нападения 64-летний потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей лица и руки, множественные гематомы и раны.

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области признал нападавшего виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 296 — хулиганство, связанное с сопротивлением гражданам, которые пытались прекратить хулиганские действия; ст. 128 — причинение неосторожного телесного повреждения средней тяжести; ч. 1 ст. 122 — умышленное причинение телесного повреждения средней тяжести, и назначил ему 2 года лишения свободы.

Защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу: просил отменить приговор в части обвинения его подзащитного в хулиганстве и смягчить наказание.

Он указал на отсутствие доказательств того, что именно он включил русскую музыку. По версии защиты, действия молодого человека не были направлены на грубое нарушение общественного порядка. Это была месть на почве внезапной личной неприязни из-за необоснованных требований прохожего выключить музыку в автомобиле и его оскорблений.

Доводы апелляционной жалобы — необоснованны, считает апелляционный суд. Коллегия судей, в частности, обратила внимание, что в связи с российской агрессией в украинском обществе существует негативное отношение к музыке на русском языке. Ее громкое воспроизведение в общественном месте явно нарушает общественный порядок и покой граждан, что очевидно «вне разумного сомнения».

«И вместо того, чтобы выключить русскую музыку (независимо от того, кто ее включил) в ответ на замечание незнакомого мужчины, обвиняемый решил его избить, демонстрируя тем самым явное неуважение к общественным ценностям и установленным в обществе общепринятым нормам поведения», - написал суд.

Суд также отметил, что на день совершения преступления действовал закон о запрете русской музыки в публичном пространстве, поэтому замечание потерпевшего было уместным.

По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции назначил обвиняемому законное наказание, и оснований для его смягчения нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Женщина нашла на остановке банковскую карту и оставила ее себе — Верховный Суд указал, что такие действия образуют состав преступления

Платежная карта является разновидностью официальных документов, поэтому оставление себе найденной банковской карты на имя потерпевшей является присвоением официального документа.

В Украине существенно уменьшилось количество оправдательных приговоров – отчет Верховного Суда

В 2024 году количество оправдательных приговоров, которые были оставлены судами всех инстанций «в силе», сократилось почти на 21%.

Депутаты предлагают изменения в Уголовный кодекс относительно боевого иммунитета

Народные депутаты считают упущением то, что в настоящее время не определено, что преступлением «не являются деяния, приведшие к потерям личного состава».

Евросоюз планирует упростить закон GDPR о конфиденциальности персональных данных, поскольку он мешает бизнесу

Пересмотр закона GDPR — следующий в списке «крестового похода» ЕС против избыточного регулирования — Politico.

Исполнение судебных решений не будет зависеть от наличия других запретов или очередности поданных заявлений – Минюст инициирует законодательные изменения

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и автоматически через электронную систему.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду