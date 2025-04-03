В Хмельницкой области суд отправил за решетку мужчину, избившего отца военнослужащего за замечание по поводу российской музыки

Злоумышленник был приговорен к 2 годам лишения свободы.

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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор местного суда, которым житель Каменец-Подольского района был приговорен к 2 годам лишения свободы за хулиганство и причинение телесных повреждений. Апелляционную жалобу его защитника ХАС отклонил, передает официальный сайт суда.

Согласно материалам дела, 24 сентября 2023 года в г. Дунаевцы возле входа в магазин местный житель, сын которого служит в рядах ВСУ, услышал, как из припаркованного неподалеку «Фольксвагена» громко звучит русская музыка. Он сделал замечание пьяному 26-летнему молодому человеку, который находился в автомобиле, и сказал выключить русские песни.

В ответ тот набросился на него с кулаками, нанеся многочисленные удары по лицу и груди. В результате нападения 64-летний потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей лица и руки, множественные гематомы и раны.

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области признал нападавшего виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 296 — хулиганство, связанное с сопротивлением гражданам, которые пытались прекратить хулиганские действия; ст. 128 — причинение неосторожного телесного повреждения средней тяжести; ч. 1 ст. 122 — умышленное причинение телесного повреждения средней тяжести, и назначил ему 2 года лишения свободы.

Защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу: просил отменить приговор в части обвинения его подзащитного в хулиганстве и смягчить наказание.

Он указал на отсутствие доказательств того, что именно он включил русскую музыку. По версии защиты, действия молодого человека не были направлены на грубое нарушение общественного порядка. Это была месть на почве внезапной личной неприязни из-за необоснованных требований прохожего выключить музыку в автомобиле и его оскорблений.

Доводы апелляционной жалобы — необоснованны, считает апелляционный суд. Коллегия судей, в частности, обратила внимание, что в связи с российской агрессией в украинском обществе существует негативное отношение к музыке на русском языке. Ее громкое воспроизведение в общественном месте явно нарушает общественный порядок и покой граждан, что очевидно «вне разумного сомнения».

«И вместо того, чтобы выключить русскую музыку (независимо от того, кто ее включил) в ответ на замечание незнакомого мужчины, обвиняемый решил его избить, демонстрируя тем самым явное неуважение к общественным ценностям и установленным в обществе общепринятым нормам поведения», - написал суд.

Суд также отметил, что на день совершения преступления действовал закон о запрете русской музыки в публичном пространстве, поэтому замечание потерпевшего было уместным.

По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции назначил обвиняемому законное наказание, и оснований для его смягчения нет.

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