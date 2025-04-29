Киевская школа экономики купила гольф-клуб на Оболони за 18 млн долларов – Тимофей Милованов

В целом, по словам Милованова, КШЭ планирует потратить 40 млн долларов.

Фото: Facebook / Тимофей Милованов

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Киевская школа экономики (KSE) приобрела новый кампус - бывший Гольф Клуб на Оболони. Как сообщил президент KSE Тимофей Милованов, стоимость сделки составила $18 млн, а общий объем инвестиций в реконструкцию - $40 млн.

По словам Милованова, это крупнейшая частная инвестиция в развитие одного университета в Украине за время независимости. В планах - создание современных аудиторий, лабораторий, мейкер-спейсов, большой библиотеки с видом на Днепр и зеленый парк. Также запланировано восстановление летнего кинотеатра и обустройство территории для академической гребли и парусного спорта.

«Мы не отмазываемся от прошлой деятельности Гольф Клуба, мы будем поддерживать этот спорт. Мы не будем отгораживаться заборами, и откроем эту часть парка для всех жителей. То что раньше было доступно только для элит, будет доступно для всех. Мы работаем с оболонским сообществом, и планируем восстановить летний кинотеатр. Высоток не будет, ЖК не будет, машин ездящих по парку не будет, шашлычной и алкоголя не будет. Будет Гарвард. Для людей. Открытый. Будет развитие и качество. то что давно должно было бы быть, но не было. Еще будут маленькие яхты-парусники и академическая плотина как в Бостоне в МИТ», - отметил Милованов. KSE также планирует поддерживать гольф как спорт и тесно сотрудничать с местной общиной.

Новый кампус будет полностью финансироваться за счет донорских взносов. С 2022 года международные и украинские партнеры предоставили KSE Foundation около $150 млн. Часть этих средств уже направлена на гуманитарные инициативы, поддержку обороны, медицину, а теперь - и на создание образовательной инфраструктуры.

«Этот кампус - для инженеров, математиков, урбанистов, психологов, и всех, кто нужен Украине для устойчивости и восстановления, для способности защитить нас и отстроить Украину. Я хочу, чтобы студенты могли приходить в большую библиотеку, учиться, читать книги и смотреть на Днепр и зеленый парк. Чтобы в Украине остались таланты, а не уехали в США, Британию, Польшу или, как раньше было, в Москву. А таланты, которые уехали из Украины - вернулись, и были здесь, и строили Украину, а не становились частью чужого будущего», - отметил президент KSE.

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