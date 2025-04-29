В Резерв+ появятся два новых типа отсрочок в мае — что нужно знать

Речь идет об отсрочке граждан с временной нетрудоспособностью и тех, у кого муж или жена на службе и ребенок до 18 лет.

Фото: rbc.ua

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В мае в мобильном приложении для военнообязанных «Резерв+» появятся два новых типа отсрочек. Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В частности, речь идёт об отсрочках для следующих категорий:

лица с временной нетрудоспособностью сроком от 6 до 12 месяцев;

граждане, у которых супруг или супруга проходят службу и есть ребёнок до 18 лет.

По словам Черногоренко, каждая третья отсрочка в стране оформляется через «Резерв+». В целом в приложении зарегистрировано около 4 миллионов пользователей.

Ранее оформить отсрочку можно было только в бумажной форме, лично посетив территориальный центр комплектования. Сейчас это можно сделать в несколько кликов.

На сегодняшний день существует более 30 типов отсрочек от мобилизации, добавила Черногоренко.

Ранее приложение Резерв+ теперь будет отправлять push-уведомления о розыске.

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