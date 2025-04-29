В Резерв+ появятся два новых типа отсрочок в мае — что нужно знать

В мае в мобильном приложении для военнообязанных «Резерв+» появятся два новых типа отсрочек. Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
В частности, речь идёт об отсрочках для следующих категорий:
По словам Черногоренко, каждая третья отсрочка в стране оформляется через «Резерв+». В целом в приложении зарегистрировано около 4 миллионов пользователей.
Ранее оформить отсрочку можно было только в бумажной форме, лично посетив территориальный центр комплектования. Сейчас это можно сделать в несколько кликов.
На сегодняшний день существует более 30 типов отсрочек от мобилизации, добавила Черногоренко.
Ранее приложение Резерв+ теперь будет отправлять push-уведомления о розыске.
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