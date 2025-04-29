Либеральная партия выиграла выборы в Канаде — Марк Карни останется премьер-министром

Либералы получили большинство в Палате общин, а Марк Карни заявил о завершении эпохи тесной интеграции с США и предупредил о сложных временах для страны.

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На парламентских выборах в Канаде победила Либеральная партия. Ее лидер Марк Карни останется на посту премьер-министра. Об этом сообщает CBC.

Либеральная партия набрала 43,2% голосов. На втором месте оказалась Консервативная партия, которую поддержали 41,6% канадцев.

Ожидается, что либералы получат 164 места из 343 в Палате общин, в то время как их главные соперники из Консервативной партии займут 148 мест. Для формирования большинства в парламенте необходимо иметь 172 места.

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с первым заявлением после победы его партии на выборах, передает Reuters.

«Нашим прежним отношениям с Соединенными Штатами, основанным на неуклонном углублении интеграции, пришел конец. Система открытой мировой торговли, основанная на США, система, на которую Канада полагалась со времен Второй мировой войны, система, которая, хотя и была несовершенной, обеспечивала процветание нашей страны на протяжении десятилетий, завершилась», — заявил Карни, выступая с речью в Оттаве.

Он назвал сложившуюся ситуацию «трагедией», но добавил, что «это наша новая реальность».

Карни также отметил, что ближайшие месяцы будут трудными и «потребуют жертв».

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