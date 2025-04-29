Практика судов
  1. В мире

Либеральная партия выиграла выборы в Канаде — Марк Карни останется премьер-министром

10:00, 29 апреля 2025
Либералы получили большинство в Палате общин, а Марк Карни заявил о завершении эпохи тесной интеграции с США и предупредил о сложных временах для страны.
Либеральная партия выиграла выборы в Канаде — Марк Карни останется премьер-министром
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На парламентских выборах в Канаде победила Либеральная партия. Ее лидер Марк Карни останется на посту премьер-министра. Об этом сообщает CBC.

Либеральная партия набрала 43,2% голосов. На втором месте оказалась Консервативная партия, которую поддержали 41,6% канадцев.

Ожидается, что либералы получат 164 места из 343 в Палате общин, в то время как их главные соперники из Консервативной партии займут 148 мест. Для формирования большинства в парламенте необходимо иметь 172 места.

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с первым заявлением после победы его партии на выборах, передает Reuters.

«Нашим прежним отношениям с Соединенными Штатами, основанным на неуклонном углублении интеграции, пришел конец. Система открытой мировой торговли, основанная на США, система, на которую Канада полагалась со времен Второй мировой войны, система, которая, хотя и была несовершенной, обеспечивала процветание нашей страны на протяжении десятилетий, завершилась», — заявил Карни, выступая с речью в Оттаве.

Он назвал сложившуюся ситуацию «трагедией», но добавил, что «это наша новая реальность».

Карни также отметил, что ближайшие месяцы будут трудными и «потребуют жертв».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Канада

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работников, рабочие места которых расположены на временно оккупированных территориях, обяжут направить работодателю данные об актуальном месте проживания

Комитет по вопросам социальной политики рекомендовал Верховной Раде принять в целом закон, который возлагает новые обязанности на работников, рабочие места которых находятся на временно оккупированных территориях.

Дезертирам продлят срок упрощенного добровольного возвращения на службу до 30 августа – комитет по нацбезопасности рекомендовал парламенту принять закон

Также рекомендованный к принятию в целом законопроект предусматривает, что во время действия военного положения военная служба для военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части или места службы либо дезертировали, не приостанавливается.

Механизм налогообложения прибыли от операций с криптовалютой создает риски неуплаты налогов – ГНЕУ о законопроекте 10225-д

Предлагаемая норма может привести к необходимости возврата сумм налогов от доходов от продажи в обмен на валютные ценности виртуальных активов, которые были приобретены плательщиком до вступления в силу нового закона и которые были уплачены физическим лицом в предыдущих налоговых периодах по ставке выше, чем 5%, отметили в ГНЭУ.

Конкурс в общие апелляционные суды состоится сразу по судам, но в три очереди – ВККС изменила правила конкурса в апелляционные суды

Заявления для участия в конкурсе в апелляционные суды первой очереди необходимо подать до 9 мая 2025 года.

Причиной блекаута в Европе стал редкий атмосферный феномен – оператор электросети Португалии

Из-за экстремальных колебаний температуры возникла индуцированная атмосферная вибрация, которая вызвала сбои в синхронизации между электрическими системами, заявили в Португалии.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Гулько
    Борис Гулько
    голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Олександр Боровицький
    Олександр Боровицький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Ростислав Лунь
    Ростислав Лунь
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олена Рябчун
    Олена Рябчун
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Сергій Хилевич
    Сергій Хилевич
    суддя Рівненського апеляційного суду