Премьер Марк Карни объявил новую эпоху для Канады — конец старым отношениям с США и крах мирового порядка

Марк Карни заявил, что эпоха тесной интеграции с США завершилась, мировая торговая система разрушена, а сам разрыв стал трагедией для Канады.

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На парламентских выборах в Канаде победу одержала Либеральная партия, лидером которой является действующий премьер-министр Марк Карни.

После оглашения результатов премьер-министр Марк Карни выступил с речью в Оттаве.

В своем выступлении он объявил о конце эпохи тесной интеграции с США, завершении старой системы мировой торговли и назвал это трагедией и новой реальностью для Канады.

«Нашим прежним отношениям с Соединенными Штатами, основанным на неуклонном углублении интеграции, пришел конец. Система открытой мировой торговли, построенная на основе США, система, на которую Канада полагалась со времен Второй мировой войны, система, которая, хоть и была несовершенной, обеспечивала процветание нашей страны на протяжении десятилетий, завершилась», — заявил Карни, передает Reuters.

Таким образом, канадский лидер ясно дал понять, что страна больше не будет рассчитывать на прежние правила экономической игры и готовится к новым условиям в международной торговле и дипломатии.

Карни признал, что разрыв с традиционной системой сотрудничества является болезненным: «Это трагедия», — сказал он, подчеркнув, что «это и есть наша новая реальность».

Премьер-министр предупредил, что впереди тяжелые времена. По его словам, «ближайшие месяцы будут сложными и потребуют жертв».

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