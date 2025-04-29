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В Киеве задержали двух мужчин за совершение грабежа под предлогом обмена валюты

19:21, 29 апреля 2025
Один из злоумышленников силой отобрал у женщины 21 900 долларов США и пытался скрыться.
В Киеве задержали двух мужчин за совершение грабежа под предлогом обмена валюты
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В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые завладевали денежными средствами потерпевших под видом обмена денег. Ими оказались местные жители 31 и 44 лет, передает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что злоумышленники разместили на одном из финансовых порталов объявление об обмене валюты по курсу, значительно выгоднее банковского, и договорились о встрече с «клиенткой» по телефону. На месте женщина передала «псевдовалютчику» 21 900 долларов США для пересчета и обмена на гривны. Однако мужчина после получения средств попытался скрыться, но был задержан правоохранителями.

Позже задержали его сообщника. На месте преступления и по местам проживания подозреваемых следователи изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства.

Следователи сообщили нарушителям о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в крупных размерах в условиях военного положения.

Кроме того, задержанные причастны как минимум еще к одному аналогичному преступлению. В прошлом месяце злоумышленники отобрали у киевлянина 30 000 долларов США.

На данный момент суд избрал сообщникам меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

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