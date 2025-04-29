Румыния подняла истребители из-за атаки российских дронов вблизи границы с Украиной

Румынские и итальянские ВВС перехватывали дроны возле украинской границы.

Фото: Defense Express

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В ночь на 29 апреля Румыния подняла в воздух истребители из-за российской атаки дронами на приграничные районы Украины. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

Около 23:30 по местному времени в округе Тульча была объявлена воздушная тревога, жителей северо-восточной части региона предупредили через систему RO-ALERT. Системы мониторинга Минобороны постоянно контролировали ситуацию в воздушном пространстве.

Для выполнения задач наблюдения и защиты воздушного пространства в небо поднялись два истребителя F-16 Военно-воздушных сил Румынии и два самолета Eurofighter итальянских ВВС, которые находятся в составе воздушной полиции НАТО. Воздушная тревога продолжалась до около 04:50 утра, после чего самолеты вернулись на авиабазы.

В Министерстве обороны Румынии отметили, что один из дронов на очень короткое время мог пересечь воздушное пространство страны - на расстояние до 500 метров. Последний зафиксированный контакт с этой целью был уже на территории Украины.

Военные также сообщили, будут проверять возможные места падения обломков. В заявлении Минобороны отметили, что осуждают российские атаки на Украину как незаконные и нарушающие международное право.

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