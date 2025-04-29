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На Николаевщине мужчина, убегая, бросил в полицейских гранату

09:58, 29 апреля 2025
Граната убила 21-летнего полицейского в Николаевской области.
На Николаевщине мужчина, убегая, бросил в полицейских гранату
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На Николаевщине во время вызова о семейной ссоре произошла трагедия: обидчик бросил в полицейских гранату, которую при попытке побега. Об инциденте сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Происшествие случилось днем, когда наряд полиции прибыл на вызов относительно семейного конфликта. Во время побега, мужчина вышел из дома и бросил гранату в сторону правоохранителей. Взрыв вызвал травмы четырем полицейским. Один из них, 21-летний сержант Максим Рыжко, который служил в секторе реагирования патрульной полиции Вознесенского районного управления, умер от полученных ранений во время оказания медицинской помощи. Еще трое полицейских попали в больницу.

Максим недавно стал отцом, и его дочь узнает о героическом поступке отца только спустя годы. В связи с трагедией, глава Нацполиции призвал задуматься над важностью правоохранителей, которые, даже не зная, с каким уровнем опасности столкнутся, всегда готовы защищать граждан.

Вооруженный нападающий задержан, однако трагедия унесла жизнь молодого полицейского.

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полиция Николаев граната

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