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Ермак прокомментировал поддержку Белого дома – «Только постоянное прекращение огня гарантирует мир»

19:53, 28 апреля 2025
Белый дом подтвердил важность постоянного мира для завершения войны.
Ермак прокомментировал поддержку Белого дома – «Только постоянное прекращение огня гарантирует мир»
Фото: ОП
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Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал реакцию Белого дома на предложение Путина о временном перемирии. Ермак отметил, что для завершения войны необходимо только постоянное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня, а не временное, как предложил Путин.

«Важная позиция Белого дома - только постоянное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня, а не временное, как предлагает Путин, необходимое для завершения войны», - отметил Ермак.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что Украина еще 11 марта согласилась на предложение США о полном прекращении огня. Он отметил, что на встрече в Джидде с американской делегацией было подтверждено, что Украина стремится завершить войну, и для этого необходимо сделать первый шаг - прекратить огонь. Однако, по словам Ермака, Россия продолжает обстреливать Украину, убивать гражданских и нарушать объявленные временные перемирия, как это было во время Пасхи.

«Перемирие нужно не для парада, а для реального и устойчивого мира», - добавил он.

Ермак также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку полного прекращения огня.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трампа не устраивают предложения о временном прекращении огня, потому что он хочет быть президентом, который установит мир.

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США россия война Андрей Ермак

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