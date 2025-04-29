В Одесской области разоблачили чиновника ТЦК, который за деньги вносил фальшивые данные в систему «Оберіг»

Чиновник ТЦК изменял данные в реестре о розыске и воинском учете.

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении сотруднику Подольского РТЦК и СП в Одесской области, который за деньги вносил фальшивые данные в электронный реестр призывников «Оберіг» для желающих избежать мобилизации. Об этом информирует официальный сайт Бюро.

Незаконной деятельностью чиновник начал заниматься в конце 2024 года. Он изменял данные в реестре о розыске и воинском учете того или иного лица. Это позволяло «клиентам» даже выезжать за границу.

Следствию уже известно о 12 мужчинах, которые воспользовались противоправной схемой, часть из них успела покинуть Украину. За свою «помощь» чиновник брал с одного человека 3 тыс. долларов США.

Сотрудник центра комплектования подозревается в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, совершенном лицом, имеющим право доступа к ней.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Также ГБР устанавливает полный круг причастных к махинациям чиновников и лиц, которые воспользовались схемой.

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