В Роттердамском музее ребенок повредил картину Марка Ротко стоимостью 50 млн евро

В Роттердаме ребенок случайно поцарапал картину Ротко, музей консультируется с реставраторами.

Фото: BBC

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В художественном музее Бойманс ван Бенингена в Роттердаме произошло повреждение картины известного американского абстракциониста Марка Ротко - Grey, Orange on Maroon, No. 8. Инцидент произошел в «непредсказуемый момент», когда к полотну приблизился ребенок, сообщает BBC.

По словам представителя музея, повреждение незначительное: на нелакированной части нижней зоны картины видны «маленькие царапины». Однако полотно оценивается в 50 миллионов евро, поэтому сейчас заведение консультируется с экспертами по охране культурного наследия как в Нидерландах, так и за рубежом относительно дальнейшего восстановления.

Картина была создана в 1960 году и является примером так называемой живописи цветного поля - направления, в котором цвета выступают самостоятельными визуальными элементами без сюжетной нагрузки.

В музее надеются, что Grey, Orange on Maroon, No. 8 вскоре вернется в экспозицию.

Это не первый случай повреждения работ Марка Ротко. В 2012 году в лондонской галерее Tate один из посетителей умышленно испортил другую его работу - Black on Maroon. Восстановление тогда заняло 18 месяцев и стоило более 200 тысяч фунтов, а виновника приговорили к двум годам заключения.

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