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Amazon вывела на орбиту первые спутники проекта Kuiper – конкурента Starlink

18:10, 29 апреля 2025
Компания запустила первые 27 спутников по созданию глобальной сети интернет-покрытия.
Amazon вывела на орбиту первые спутники проекта Kuiper – конкурента Starlink
Фото: United Launch Alliance
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Компания Amazon успешно запустила первые 27 спутников проекта Kuiper, который должен обеспечить глобальное спутниковое подключение к интернету и составить конкуренцию системе Starlink от SpaceX. Об этом сообщает Reuters.

Запуск был осуществлен с космического центра на мысе Канаверал с помощью ракеты Atlas V компании United Launch Alliance.

Указывается, что проект Kuiper предусматривает создание орбитальной группировки из 3236 спутников и является одной из крупнейших инвестиций Amazon. Согласно плану компании, предоставление услуг должно начаться в конце 2025 года, если график запусков будет соблюден. В соответствии с лицензией, половина спутников должна быть выведена на орбиту к середине 2026 года, однако аналитики допускают возможность того, что Amazon попросит продление сроков.

Цель проекта Kuiper — предоставить доступ к интернету в удаленных и труднодоступных регионах. В 2023 году Amazon уже провела испытания прототипов спутников и представила потребительские терминалы для подключения к сети, стоимость которых составляет менее $400.

На рынке спутникового интернета Amazon предстоит конкурировать не только со Starlink, который на данный момент имеет более 5 миллионов пользователей в 125 странах, но и с крупными американскими телекоммуникационными компаниями, такими как AT&T и T-Mobile.

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