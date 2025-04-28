Европейский суд по правам человека избрал новым председателем судью Маттиаса Гийомара от Франции

Судья ЕСПЧ от Франции Маттиас Гийомар возглавит ЕСПЧ в конце мая 2025 года.

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Европейский суд по правам человека на своем пленарном заседании 28 апреля избрал Маттиаса Гийомара – судью, избранного в ЕСПЧ от Франции – следующим председателем ЕСПЧ.

Он вступит в должность 30 мая 2025 года, когда завершатся судейские полномочия действующего президента Суда Марко Бошняка, избранного от Словении.

Маттиас Гюйомар родился в 1968 году во Франции. В 1998–2020 годах был Генеральным секретарем Французской избирательной комиссии.

Был директором Центра правовой документации и координации Государственного совета (1999–2002), Правительственным комиссаром («адвокатом общих вопросов»), впоследствии публичным докладчиком в административно-судебном отделе и Трибунале по разрешению юрисдикционных споров (2002–2011).

Доцент кафедры публичного права, Университет Париж-Юг XI, факультет Жана Моне, 2004–2012.

Судья по срочным делам в Государственном совете, 2011–2020.

Главный докладчик Высшей комиссии по кодификации, 2012–2020.

Член Общества сравнительного законодательства, 2013–2020.

Генеральный секретарь Французского института административных наук, 2013–2020.

Президент 10-й палаты судебного отдела Государственного совета, 2016–2020.

Член Европейской организации публичного права (EPLO), 2016–2020.

Судья Европейского суда по правам человека с 22 июня 2020 года. Президент секции с 2 мая 2024 года.

Автор: Наталя Мамченко

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