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В каких случаях налоговая может аннулировать регистрацию ФЛП четвертой группы — разъяснение

07:00, 29 апреля 2025
Регистрация плательщика единого налога бессрочна, однако может быть аннулирована контролирующим органом при определенных условиях.
В каких случаях налоговая может аннулировать регистрацию ФЛП четвертой группы — разъяснение
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В Главном управлении ГНС в Черновицкой области разъяснили, в каких случаях контролирующий орган может аннулировать регистрацию плательщика единого налога четвёртой группы.

Так, согласно п. 299.10 ст. 299 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями, регистрация плательщика единого налога является бессрочной и может быть аннулирована путём исключения из реестра плательщиков единого налога по решению контролирующего органа в случае:

  • подачи плательщиком заявления об отказе от применения упрощённой системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов, определённых Налоговым кодексом Украины, — в последний день календарного квартала, в котором подано такое заявление (подп. 1 п. 299.10 ст. 299 НКУ);
  • прекращения юридического лица (кроме преобразования) в соответствии с законом — в день получения соответствующим контролирующим органом от государственного регистратора уведомления о проведении государственной регистрации такого прекращения (подп. 2 п. 299.10 ст. 299 НКУ);
  • если в налоговом (отчётном) году доля сельскохозяйственного товаропроизводства юридического лица — плательщика единого налога четвёртой группы составляет менее 75 процентов (подп. 4 п. 299.10 ст. 299 НКУ);
  • если плательщиком единого налога четвёртой группы не подана налоговая отчётность, предусмотренная подп. 295.9.1 п. 295.9 ст. 295 НКУ и подп. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 НКУ (подп. 5 п. 299.10 ст. 299 НКУ);
  • наличие в отношении плательщика налога и/или его учредителей (участников), конечных бенефициарных владельцев решения о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), принятого в порядке, установленном Законом Украины от 14 августа 2014 года № 1644-VII «О санкциях» в отношении плательщиков четвёртой группы, — в последний день квартала, в котором принято такое решение (подп. 8 п. 299.10 ст. 299 НКУ).

В случае выявления соответствующим контролирующим органом в ходе проведения выездных документальных проверок плательщика единого налога четвёртой группы несоответствия требованиям подп. 4 п. 291.4 и п. 291.5¹ ст. 291 НКУ в налоговом (отчётном) году или в предыдущих периодах, такому плательщику за эти периоды начисляются налоги и сборы, от уплаты которых он был освобождён как плательщик единого налога четвёртой группы, а также штрафные (финансовые) санкции, предусмотренные главой 11 раздела II НКУ. Такой плательщик обязан перейти на общую систему налогообложения начиная с месяца, следующего за месяцем выявления такого нарушения (абзац второй п. 299.11 ст. 299 НКУ).

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