Россияне атаковали Харьков беспилотниками — есть погибшие и раненые, видео

Враг осуществил атаку «Шахедами» по Харькову.

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В ночь с 3 на 4 апреля российские оккупанты атаковали Харьков ударными дронами. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

«По состоянию на утро, к сожалению, уже четверо погибших — из-под завалов деблокировали тело еще одного человека, убитого российским агрессором. Также имеем 35 раненых», — проинформировал мэр Харькова.

В то же время глава ОВА подтверждает информацию о погибших, но пишет, что среди раненых 32 человека (эта цифра была известна еще ночью).

Позже в ГСЧС заявили, что в результате попаданий в жилую застройку и административное здание возникли четыре очага пожара, которые охватили более 600 м².

«Из-под завалов извлечены тела трех погибших», — говорится в сообщении.

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