Дональд Трамп сообщил, когда Илон Маск может покинуть должность главы DOGE

Дональд Трамп подчеркнул, что хочет, чтобы Илон Маск оставался на посту главы DOGE как можно дольше.

Фото: hln.be

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в определенный момент Илон Маск может уйти с поста главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE), пишет NBC News.

По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы Маск оставался на посту главы DOGE как можно дольше. Но отметил, что «наступит момент, когда ему придется» уйти, отчасти из-за компаний, которыми управляет миллиардер.

На вопрос журналиста о том, как долго, по мнению Трампа, Маск будет работать в его администрации как особый государственный служащий, президент ответил: «Я имею в виду, столько, сколько он захочет».

На уточняющий вопрос о конкретной дате ухода Маска, Трамп заявил: «Я думаю, через несколько месяцев».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Илон Маск останется советником президента Дональда Трампа и после того, как покинет пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE).

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