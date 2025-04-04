Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о полезных ископаемых

Андрей Сибига и Марко Рубио также обсудили вопрос «энергетического перемирия».

Фото: МИД

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В четверг, 3 апреля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в штаб-квартире НАТО с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

«Я встретился с Марком Рубио в штаб-квартире НАТО и подтвердил решительную приверженность Украины мирным усилиям. Мы приветствуем лидерство США в этом вопросе», — отметил Сибига.

Глава МИД во время разговора с госсекретарем США затронул, в частности, вопрос «энергетического перемирия» в Украине и несоблюдения договоренностей со стороны РФ.

«Украина полностью привержена миру и предприняла конкретные безусловные шаги для его достижения, в то время как Россия продолжает медлить», — сказал Сибига.

Он проинформировал своего коллегу о недавних случаях нарушения Россией энергетического перемирия.

Отдельно министр подтвердил заинтересованность Украины в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых с США. По его словам, это может стать прочной основой для углубления двустороннего партнерства.

«Мы также обсудили предстоящие украинско-американские контакты», — добавил глава МИД Украины.

Как стало известно, 28 марта США официально передали Украине проект соглашения по недр. По словам Зеленского, в документе появились пункты, ранее обе стороны отклонявшие.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп заявлял, что Владимир Зеленский намерен отказаться от соглашения о ископаемых, и предостерег его, что такой шаг может привести к "большим проблемам".

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