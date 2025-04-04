Практика судів
  1. В Україні

Сибіга в розмові з Рубіо підтвердив рішучість України щодо угоди про корисні копалини

08:11, 4 квітня 2025
Андрій Сибіга та Марко Рубіо також обговорили питання «енергетичного перемир'я».
Сибіга в розмові з Рубіо підтвердив рішучість України щодо угоди про корисні копалини
Фото: МЗС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 3 квітня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у штаб-квартирі НАТО з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це повідомила пресслужба МЗС.

«Я зустрівся з Марком Рубіо в штаб-квартирі НАТО і підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям. Ми вітаємо лідерство США в цьому питанні», - зазначив Сибіга.

Глава МЗС під час розмови з держсекретарем США торкнувся, зокрема, питання «енергетичного перемир'я» в Україні та недотримання домовленостей з боку РФ.

«Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час, як Росія продовжує зволікати», - сказав Сибіга.

Він поінформував свого колегу про нещодавні випадки порушення Росією енергетичного перемир'я.

Окремо міністр підтвердив зацікавленість України у розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співпраці у сфері видобутку корисних копалин зі США. За його словами, це може стати міцним підґрунтям для поглиблення двостороннього партнерства.

«Ми також обговорили наступні українсько-американські контакти», - додав глава МЗС України.

Як стало відомо, 28 березня США офіційно передали Україні проект угоди щодо надр. За словами Зеленського, у документі з’явилися пункти, які раніше обидві сторони відхиляли.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявляв, що Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди про копалини, і застеріг його, що такий крок може призвети до "великих проблем".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна Андрій Сибіга

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Об’єднана палата ККС ВС вказала умови для перегляду ухвали слідчого судді ВАКС під час досудового розслідування за нововиявленими обставинами

АП ВАКС відмовила у відкритті апеляційного провадження, вважаючи, що рішення слідчого судді ВАКС про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування не підлягає апеляційному оскарженню – позиція ОП ККС ВС.

Прокурор привітав поліцейських з Днем контрацепції та отримав за це покарання

«У кого є знайомі га*****они, подзвонить та привітайте їх», – прокурор також звернувся до поліцейських з незвичним проханням.

«Істотним дисциплінарним проступком судді може бути проступок, який призвів до істотних наслідків» – як депутати пропонують змінити підстави для звільнення суддів

Суддів не зможуть звільнити за прояв грубої неповаги до інших суддів чи адвокатів, порушення гласності і відкритості процесу, несвоєчасне подання копії рішення до Реєстру та інші проступки, якщо це не призвело до «істотних» наслідків.

Жінка знайшла на зупинці банківську картку і залишила її собі — Верховний Суд вказав, що такі дії утворюють склад злочину

Платіжна картка є різновидом офіційних документів, тому залишення собі знайденої банківської карти на ім’я потерпілої є привласненням офіційного документу.

В Україні суттєво зменшилася кількість виправдувальних вироків – звіт Верховного Суду

У 2024 році кількість виправдувальних вироків, які були залишені судами усіх інстанцій «в силі», скоротилася майже на 21%.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду