Сибіга в розмові з Рубіо підтвердив рішучість України щодо угоди про корисні копалини

Андрій Сибіга та Марко Рубіо також обговорили питання «енергетичного перемир'я».

Фото: МЗС

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У четвер, 3 квітня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у штаб-квартирі НАТО з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це повідомила пресслужба МЗС.

«Я зустрівся з Марком Рубіо в штаб-квартирі НАТО і підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям. Ми вітаємо лідерство США в цьому питанні», - зазначив Сибіга.

Глава МЗС під час розмови з держсекретарем США торкнувся, зокрема, питання «енергетичного перемир'я» в Україні та недотримання домовленостей з боку РФ.

«Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час, як Росія продовжує зволікати», - сказав Сибіга.

Він поінформував свого колегу про нещодавні випадки порушення Росією енергетичного перемир'я.

Окремо міністр підтвердив зацікавленість України у розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співпраці у сфері видобутку корисних копалин зі США. За його словами, це може стати міцним підґрунтям для поглиблення двостороннього партнерства.

«Ми також обговорили наступні українсько-американські контакти», - додав глава МЗС України.

Як стало відомо, 28 березня США офіційно передали Україні проект угоди щодо надр. За словами Зеленського, у документі з’явилися пункти, які раніше обидві сторони відхиляли.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявляв, що Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди про копалини, і застеріг його, що такий крок може призвети до "великих проблем".

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