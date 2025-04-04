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Дональд Трамп повідомив, коли Ілон Маск може покинути посаду очільника DOGE

08:36, 4 квітня 2025
Дональд Трамп підкреслив, що хоче, щоб Ілон Маск залишався на посаді глави DOGE якомога довше.
Дональд Трамп повідомив, коли Ілон Маск може покинути посаду очільника DOGE
Фото: hln.be
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Президент США Дональд Трамп заявив, що у певний момент Ілон Маск може піти з посади голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE), пише NBC News.

За словами глави Білого дому, він хоче, щоб Маск залишався на посаді глави DOGE якомога довше. Але зазначив, що «настане момент, коли йому доведеться» піти, частково через компанії, якими керує мільярдер.

На запитання журналіста про те, як довго, на думку Трампа, Маск працюватиме в його адміністрації як особливий державний службовець, президент відповів: «Я маю на увазі, стільки, скільки він захоче». На уточнювальне запитання про конкретну дату відходу Маска, Трамп заявив: «Я думаю, через кілька місяців».

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що Ілон Маск залишиться радником президента Дональда Трампа й після того, як залишить посаду очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE).

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США Дональд Трамп Ілон Маск

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