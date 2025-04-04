Росіяни атакували Харків безпілотниками — є загиблі та поранені, відео

Ворог здійснив атаку «Шахедами» по Харкову.

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В ніч з 3 на 4 квітня російські окупанти атакували Харків ударними дронами. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов.

«Станом на ранок, на жаль, вже четверо загиблих - з під завалів деблокували тіло ще однієї людини, вбитої російським агресором. Також маємо 35 поранених», - поінформував мер Харкова.

Водночас глава ОВА підтверджує інформацію щодо загиблих, але пише, що серед поранених 32 людини (ця цифра була відома ще вночі).

Згодом у ДСНС заявили, що унаслідок влучань у житлову забудову та адмінбудівлю виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 м².

«З-під завалів вилучено тіла трьох загиблих», - сказано у повідомленні.

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