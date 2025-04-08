Временная защита для украинцев в странах ЕС должна продолжаться до наступления устойчивого мира – Алексей Чернышов

Алексей Чернышов считает, что говорить о смене статуса для украинцев за рубежом можно только тогда, когда наступит долгосрочный и устойчивый мир.

Фото: kievvlast.com.ua

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Вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышов считает, что временная защита для граждан Украины в странах Европейского Союза должна продолжаться до наступления устойчивого мира.

По его словам, Министерство национального единства внимательно следит за ситуацией относительно правового статуса украинских беженцев в Европе.

«Отлично понимаю беспокойство наших граждан по поводу возможных изменений», - подчеркнул Чернышов.

Совет Европейского Союза продлил действие Директивы о временной защите для украинских беженцев до марта 2026 года, напомнил вице-премьер.

Он отметил, что во время его визитов в страны, где наибольшее количество украинцев, активно сотрудничает с правительствами европейских государств и Европейской комиссией, чтобы обеспечить стабильность для граждан Украины за рубежом.

По мнению Чернышова, «говорить о смене статуса для украинцев за рубежом можно только тогда, когда наступит долгосрочный и устойчивый мир. Наши международные партнеры абсолютно четко это понимают».

Согласно информации, опубликованной в СМИ, некоторые страны ЕС рассматривают возможность адаптации своих политик относительно украинских беженцев в случае изменений ситуации в Украине. «Мы внимательно отслеживаем эти процессы и принимаем активное участие в международных консультациях, чтобы отстаивать интересы украинцев», - отметил он.

«Продолжаем работать над тем, чтобы каждый наш гражданин, который временно находится за рубежом, имел доступ к необходимой поддержке и защите», - заверил Чернышов.

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