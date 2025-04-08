Тимчасовий захист для українців у країнах ЄС має тривати до настання стійкого миру – Олексій Чернишов

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов вважає, що тимчасовий захист для громадян України у країнах Європейського Союзу має тривати до настання стійкого миру.
За його словами, Міністерство національної єдності уважно стежить за ситуацією щодо правового статусу українських біженців у Європі.
«Чудово розумію занепокоєння наших громадян стосовно можливих змін», - підкреслив Чернишов.
Рада Європейського Союзу продовжила дію Директиви про тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року, нагадав віцепрем’єр.
Він зауважив, що під час його візитів до країн найбільшого перебування українців активно співпрацює з урядами європейських держав та Європейською комісією, щоб забезпечити стабільність для громадян України за кордоном.
На переконання Чернишова, «говорити про зміну статусу для українців за кордоном можна лише тоді, коли настане довготривалий і стійкий мир. Наші міжнародні партнери абсолютно чітко це розуміють».
Згідно з інформацією, опублікованою в ЗМІ, деякі країни ЄС розглядають можливість адаптації своїх політик щодо українських біженців у разі змін ситуації в Україні. «Ми уважно відстежуємо ці процеси та беремо активну участь у міжнародних консультаціях, щоб відстоювати інтереси українців», - зазначив він.
«Продовжуємо працювати над тим, щоб кожен наш громадянин, який тимчасово перебуває за кордоном, мав доступ до необхідної підтримки та захисту», - запевнив Чернишов.
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