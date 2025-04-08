Тимчасовий захист для українців у країнах ЄС має тривати до настання стійкого миру – Олексій Чернишов

Олексій Чернишов вважає, що говорити про зміну статусу для українців за кордоном можна лише тоді, коли настане довготривалий і стійкий мир.

Фото: kievvlast.com.ua

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Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов вважає, що тимчасовий захист для громадян України у країнах Європейського Союзу має тривати до настання стійкого миру.

За його словами, Міністерство національної єдності уважно стежить за ситуацією щодо правового статусу українських біженців у Європі.

«Чудово розумію занепокоєння наших громадян стосовно можливих змін», - підкреслив Чернишов.

Рада Європейського Союзу продовжила дію Директиви про тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року, нагадав віцепрем’єр. ​

Він зауважив, що під час його візитів до країн найбільшого перебування українців активно співпрацює з урядами європейських держав та Європейською комісією, щоб забезпечити стабільність для громадян України за кордоном.​

На переконання Чернишова, «говорити про зміну статусу для українців за кордоном можна лише тоді, коли настане довготривалий і стійкий мир. Наші міжнародні партнери абсолютно чітко це розуміють».

Згідно з інформацією, опублікованою в ЗМІ, деякі країни ЄС розглядають можливість адаптації своїх політик щодо українських біженців у разі змін ситуації в Україні. «Ми уважно відстежуємо ці процеси та беремо активну участь у міжнародних консультаціях, щоб відстоювати інтереси українців», - зазначив він.​

«Продовжуємо працювати над тим, щоб кожен наш громадянин, який тимчасово перебуває за кордоном, мав доступ до необхідної підтримки та захисту», - запевнив Чернишов.

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