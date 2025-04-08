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Продажа подержанных носков, даже больше 30, никогда не будет предпринимательством — Данило Гетманцев о «зраде» относительно налоговой

20:33, 8 апреля 2025
Данило Гетманцев отметил, что в Украине несется очередная «зрада» относительно налоговой, которая через чеки может узнать, кто продает товар, и обвинить в предпринимательстве без регистрации.
Продажа подержанных носков, даже больше 30, никогда не будет предпринимательством — Данило Гетманцев о «зраде» относительно налоговой
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Ранее народная депутатка от «Слуги народа», заместительница главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк заявляла, что если человек продает вещи через интернет больше 3 раз в год — налоговая может заинтересоваться этим лицом, так как он является систематическим продавцом.

Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Данило Гетманцев сделал заявление относительно продажи товаров через интернет-платформы.

Он отметил, что несется очередная «зрада» относительно налоговой, которая через чеки может узнать, кто продает товар, и обвинить в предпринимательстве без регистрации.

«Предпринимательство — это самостоятельная, на собственный риск, систематическая деятельность с целью получения прибыли.

Нет, продажа подержанных носков, даже розпаленых, даже больше 3-х, даже больше 30-ти не является и никогда не будет предпринимательством. И нет, для этого не нужно регистрироваться как ФОП.

Иногда создается впечатление, что ни тем, кто делает заявления, ни тем, кто их комментирует, просто нечем заняться, а открыть — почитать закон лень.

Зрады нет, расходимся», — сказал он.

Также Данило Гетманцев подчеркнул, что если это реальный бизнес без регистрации, тогда да, проблемы будут.

«Не вижу никаких оснований, почему те, кто работают в черную, должны иметь преимущество перед теми, кто зарегистрирован», — добавил он.

Ранее в Государственной налоговой службе опровергли слухи о том, что якобы налоговая начала штрафовать продавцов по OLX, Prom, соцсетям и другим платформам и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи.

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налоговая предприниматель ФЛП Даниил Гетманцев

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