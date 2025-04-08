В Белом доме заявили, что 104% пошлины в отношении Китая вступили в силу

104% дополнительных тарифов в отношении Китая будут взиматься с 9 апреля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», США увеличат импортные пошлины для товаров из КНР до 104%, если Пекин не откажется от введения новых пошлин на американские товары.

8 апреля в Белом доме заявили, что 104% дополнительных тарифов против Китая вступили в силу, поскольку страна не отменила свои ответные меры. Об этом написал корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс в социальной сети Х.

Дополнительные тарифы относительно Китая будут взиматься уже со среды, 9 апреля.

Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.