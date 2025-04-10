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«Укрпочта» меняет порядок выплаты пенсий на Харьковщине

23:48, 10 апреля 2025
В Харьковской области пенсионеры будут получать средства через стационарные отделения.
«Укрпочта» меняет порядок выплаты пенсий на Харьковщине
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По инициативе АО «Укрпочта» изменен порядок выплаты пенсий для жителей некоторых населенных пунктов Харьковской области из-за сложной ситуации с безопасностью. В результате активных боевых действий и постоянных обстрелов, обслуживание передвижными отделениями «Укрпочты» в Чугуевском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Богодуховском районах временно прекращается. Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Для обеспечения бесперебойной выплаты пенсий жителям этих территорий средства будут перечислены как срочные переводы. Пенсионеры, которые ранее получали выплаты через передвижные отделения, смогут получить свои пенсии в любом стационарном отделении «Укрпочты» на территории Украины. Для этого необходимо предъявить паспорт и назвать свое полное имя.

Эти изменения направлены на обеспечение безопасности работников «Укрпочты» и сохранение жизни пенсионеров, проживающих в зонах боевых действий и под обстрелами.

Для получения консультаций по новым условиям выплат можно обращаться в контакт-центр «Укрпочты» по телефону: 0 800 300 545.

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Харьков пенсия Укрпочта

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