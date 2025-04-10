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«Укрпошта» змінює порядок виплати пенсій на Харківщині

23:48, 10 квітня 2025
У Харківській області пенсіонери отримуватимуть кошти через стаціонарні відділення.
«Укрпошта» змінює порядок виплати пенсій на Харківщині
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З ініціативи АТ «Укрпошта» змінено порядок виплати пенсій для мешканців деяких населених пунктів Харківської області через складну безпекову ситуацію. Внаслідок активних бойових дій та постійних обстрілів, обслуговування пересувними відділеннями «Укрпошти» у Чугуївському, Купʼянському, Ізюмському, Харківському та Богодухівському районах тимчасово припиняється. Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Для забезпечення безперебійної виплати пенсій мешканцям цих територій кошти будуть перераховані як термінові перекази. Пенсіонери, які раніше отримували виплати через пересувні відділення, зможуть отримати свої пенсії в будь-якому стаціонарному відділенні «Укрпошти» на території України. Для цього необхідно пред'явити паспорт та назвати своє повне ім'я.

Ці зміни спрямовані на забезпечення безпеки працівників «Укрпошти» та збереження життя пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій та під обстрілами.

Для отримання консультацій щодо нових умов виплат можна звертатися до контакт-центру «Укрпошти» за телефоном: 0 800 300 545.

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Харків пенсія Укрпошта

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