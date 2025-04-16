Патроны, гранаты, автоматы, БПЛА и мины — в одном из гаражей Киева обнаружили большой тайник с оружием, фото и видео

В Киеве правоохранители обнаружили большой тайник с оружием. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.
В одном из гаражей в Деснянском районе города среди прочего хранились:
«Владельцами этого арсенала оказались сотрудник одного из правоохранительных органов и его отец», — сообщили в ГБР.
В настоящее время следователи устанавливают происхождение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель их хранения.
«Владельцы» арсенала задержаны и им сообщено о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
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