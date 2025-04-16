В Антарктиде заметили египетскую цаплю — полярники были удивлены, фото

Хотя полет возле станции длился считанные секунды, но этот случай — настоящая удача для биологов.

Источник фото: биология 30-й УАЭ Зоя Швидка / Национальный антарктический научный центр

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К украинским полярникам на острове Галиндез в Антарктиде заглянула необычная гостья. Рядом со станцией «Академик Вернадский» заметили египетскую цаплю, которая обитает на всех континентах, кроме Антарктиды.

Неожиданная встреча произошла во время морской вылазки ученых на лодках, сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

«Мы готовились к морскому выходу на лодках и ждали коллег на улице рядом со станцией. Несколько человек пошли к причалу, и вдруг с той стороны вылетело что-то необычное: кажется, я начала фотографировать раньше, чем поняла, что это за животное. Но мысль была как раз о цапле, ведь в Украине я много занималась водно-болотными птицами, а у цапель очень характерный силуэт. Уже потом на фото разглядела, что это действительно она», — рассказала биолог.

Хотя полет возле станции длился считанные секунды, этот случай — настоящая удача для биологов: увидеть египетскую цаплю у «Вернадского» выпадает далеко не каждой экспедиции, отмечают в научном центре.

Этот вид считается самым распространенным и многочисленным среди семейства цаплевых.

В настоящее время птица обитает в обоих полушариях, предпочитая тропики и субтропики, а также некоторые территории умеренных широт. Хотя она родом из Африки, до начала XX века её природным ареалом был Старый свет. Но около столетия назад египетская цапля сделала прыжок в Западное полушарие и Австралию, и теперь не обитает только в Антарктиде.

Птица любит сидеть на спинах копытных: от слонов и буйволов до лошадей и зебр.

Благодаря такому соседству цапле легче добывать еду — крупных насекомых, которых, собственно, пугают в траве её большие друзья. Также она собирает насекомых с шерсти и кожи копытных.

По размеру египетская цапля небольшая: её длина — до полуметра, а размах крыльев — до метра. В основном она покрыта белыми перьями, но на голове, спине и зобе имеет бежево-желтоватый оттенок.

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