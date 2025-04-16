В Антарктиді помітили єгипетську чаплю – полярники були здивовані, фото

Хоч політ біля станції тривав лічені секунди, однак цей випадок — справжній фарт для біологів.

Джерело фото: біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка / Національний антарктичний науковий центр

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До українських полярників на острові Галіндез в Антарктиді навідалася незвичайна гостя. Поблизу станції «Академік Вернадський» помітили єгипетську чайку, яка проживає на всіх континентах, окрім Антарктиди.

Несподівана зустріч трапилася під час морського виходу вчених на човнах, розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

«Ми готувалися до морського виходу на човнах і чекали колег надворі біля станції. Кілька людей пішли до причалу, й раптом саме з того боку вилетіло щось незвичне: здається, я почала фотографувати раніше, ніж зрозуміла, що це за тварина. Але думка була якраз про чаплю, адже в Україні багато займалася водно–болотними птахами, а в чапель дуже характерний силует. Вже потім на фото роздивилася, що це дійсно вона», — розповіла біологиня.

Хоч політ біля станції тривав лічені секунди, однак цей випадок — справжній фарт для біологів: побачити єгипетську чаплю біля «Вернадського» випадає далеко не кожній експедиції, вказують у науковому центрі.

Цей вид вважається найпоширенішим та найчисельнішим серед родини чаплевих.

Нині птаха живе в обох півкулях, надаючи перевагу тропікам та субтропікам, а також деяким територіям помірних широт. Хоча походить з африканського континенту, й до початку ХХ століття її природним ареалом був Старий світ. Але десь сторіччя тому єгипетська чапля зробила ривок у Західну півкулю та Австралію, і тепер не мешкає лише в Антарктиці.

Птаха полюбляє сидіти на спинах копитних: від слонів і буйволів до коней та зебр.

Завдяки такому сусідству чапля простіше добуває їжу — великих комах, яких, власне, полохають у траві її великі друзі. Також вона збирає комах з шерсті та шкіри копитних.

За розміром єгипетська чапля невелика: її довжина — до пів метра, а розмах крил — до метра. Здебільшого вкрита білим пір'ям, але на голові, спині та зобі має бежево-жовтуватий відтінок.

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