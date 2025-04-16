У Запоріжжі викрили медиків, які через фіктивні декларації привласнили понад півмільйона гривень

Обслуговування неіснуючих пацієнтів та підроблена звітність дозволила зловмисникам отримати більше 580 000 гривень.

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У Запоріжжі поліцейські викрили керівника приватного медцентру та двох його підлеглих, які впродовж дев’яти місяців вносили неправдиву інформацію до електронної системи охорони здоров’я.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, в період з квітня до грудня 2024 року посадові особи приватного медичного центру в Запоріжжі систематично привласнювали кошти з державного бюджету.

Організував злочинну схему 42-річний директор медзакладу. До реалізації свого плану він залучив сімейного лікаря та педіатра. Використовуючи доступ до електронної системи охорони здоров’я, зловмисники уклали понад 2400 декларацій про надання первинної медичної допомоги. Більшість з них виявилися фіктивними - були укладені з особами, які ще з 2022 року перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях та фактично не могли підписати їх особисто.

Така медична активність відображалася у звітності, яку директор клініки, діючи як підприємець, подавав до Національної служби здоров’я України. Відповідно до програми медичних гарантій за напрямком «первинна медична допомога», державний орган перераховував кошти за кожну з таких декларацій. Отримані гроші організатор схеми розподіляв між співучасниками.

У результаті злочинної діяльності посадовці привласнили понад 588 000 гривень бюджетних коштів.

Наразі зловмисникам повідомили про підозру. Тепер вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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