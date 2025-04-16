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В Запорожье разоблачили медиков, которые через фиктивные декларации присвоили более полумиллиона гривен

13:29, 16 апреля 2025
Обслуживание несуществующих пациентов и поддельная отчетность позволили злоумышленникам получить более 580 000 гривен.
В Запорожье разоблачили медиков, которые через фиктивные декларации присвоили более полумиллиона гривен
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В Запорожье полицейские разоблачили руководителя частного медцентра и двух его подчиненных, которые на протяжении девяти месяцев вносили недостоверную информацию в электронную систему здравоохранения.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, в период с апреля по декабрь 2024 года должностные лица частного медицинского центра в Запорожье систематически присваивали средства из государственного бюджета.

Организовал преступную схему 42-летний директор медучреждения. Для реализации своего плана он привлек семейного врача и педиатра. Используя доступ к электронной системе здравоохранения, злоумышленники заключили более 2400 деклараций о предоставлении первичной медицинской помощи. Большинство из них оказались фиктивными — были подписаны от имени лиц, которые с 2022 года находятся за границей или на временно оккупированных территориях и фактически не могли подписать их лично.

Такая медицинская активность отражалась в отчетности, которую директор клиники, действуя как предприниматель, подавал в Национальную службу здоровья Украины. Согласно программе медицинских гарантий по направлению «первичная медицинская помощь», государственный орган перечислял средства за каждую из таких деклараций. Полученные деньги организатор схемы распределял между соучастниками.

В результате преступной деятельности должностные лица присвоили более 588 000 гривен бюджетных средств.

На данный момент злоумышленникам сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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