В Греции будут использовать инструменты ИИ для модернизации судебной системы

В судебную систему Греции хотят внедрить ряд инструментов ИИ.

Фото: gluckstein.com

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Министерства юстиции и цифрового управления Греции объявили о работе над новым набором инструментов искусственного интеллекта, направленным на повышение эффективности работы судов, ускорение судебных разбирательств и сокращение эксплуатационных расходов, передает Ekathimerini.

Инициатива, представленная министром юстиции Джорджем Флоридисом и министром цифрового управления Димитрисом Папастергиу, предусматривает внедрение систем автоматического перевода документов (с греческого на английский, итальянский, китайский и арабский языки), перевода показаний иностранных свидетелей в режиме реального времени (на английский, итальянский, китайский и арабский языки) и транскрипции судебных разбирательств.

Проект должен решить задержки, вызванные необходимостью перевода сотен страниц документов и ограниченным наличием переводчиков, особенно для редких языков. Эти задержки увеличили расходы и замедлили отправление правосудия.

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