Пекин ответил на просьбу плененных в Украине граждан Китая о обмене

Китай заявил, что оценит поведение пленных в Украине своих граждан в соответствии с законом.

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Китай проверяет информацию о своих гражданах, находящихся в плену, и будет действовать в соответствии с законом. Об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь в комментарии по поводу обращения плененных китайцев в Донецкой области к руководству своей страны с просьбой забрать их на родину, сообщает Укринформ.

Военнопленные из Китайской Народной Республики воевали в составе ВС РФ и были взяты в плен Силами обороны на Донетчине.

«Позиция китайского правительства очень четкая. Мы выпустили многочисленные предупреждения и попросили граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и избегать участия в военных операциях любой стороны», — сказал Линь.

По его словам, государственные ведомства Китая проверяют информацию о плененных в войне в Украине китайцах и уточняют все обстоятельства, связанные с этой ситуацией.

«Поведение отдельных граждан КНР за рубежом китайская сторона будет рассматривать в соответствии с действующим законодательством и предпринимать необходимые консульские и другие действия», — заверил представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, что граждане Китая Чжан Жэньбао и Ван Гуанцзюнь, которых украинские военные взяли в плен в Донецкой области, заявили на брифинге, что готовы к обмену и просят руководство КНР забрать их на родину.

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