Практика судів
  1. У світі

Пекін відповів на прохання полонених в Україні громадян Китаю про обмін

11:59, 16 квітня 2025
Китай заявив, що оцінить поведінку полонених в Україні своїх громадян відповідно до закону.
Пекін відповів на прохання полонених в Україні громадян Китаю про обмін
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китай перевіряє інформацію щодо своїх громадян, які перебувають у полоні і буде діяти відповідно до закону. Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь у коментарі на звернення полонених  у Донецькій області китайців до керівництва своєї країни з проханням забрати їх на Батьківщину, пише Укрінформ.

Військовополонені з Китайської Народної Республіки воювали у складі ЗС РФ і були взяті в полон Силами оборони на Донеччині.

«Позиція китайського уряду дуже чітка. Ми видали численні попередження і попросили громадян Китаю триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони», - сказав Лінь.

За його словами, урядові відомства Китаю перевіряють інформацію про полонених на війні в Україні китайців та уточнюють всі пов’язані з цією ситуацією обставини.

«Поведінку окремих громадян КНР за кордоном китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій», - запевнив речник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що громадяни Китаю Чжан Женьбао та Ван Гуанцзюнь, яких українські військові взяли в полон на Донеччині, заявили під час брифінгу, що готові до обміну та просять керівництво КНР забрати їх на Батьківщину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

війна полонені Китай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя в ухвалі про тримання під вартою повинен буде визначити слідчий ізолятор, у якому буде утримуватись особа — Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон стосовно забезпечення заходів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

Верховна Рада відхилила зміни до КПК щодо введення спеціалізації суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями

Верховна Рада провалила голосування за законопроект зі змінами до КПК у зв’язку з майбутнім введенням спеціалізації суддів з розгляду кримінальних проваджень щодо військовослужбовців, а також воєнних злочинів.

Законопроект, що дозволяє стати суддями ВАКС працівникам НАЗК, податківцям та митникам, і пришвидшує повторну участь у конкурсі тих, хто не склав іспит, не включили до порядку денного

Верховна Рада не змогла включити до порядку денного рекомендований до прийняття законопроект, який знімає обмеження для кандидатів, у тому числі до Антикорсуду, які не склали іспит, взяти участь в конкурсах повторно протягом одного року.

Іноземні держави не будуть користуватися судовим імунітетом у справах щодо прав на майно, яке знаходиться на території України

Також у законі про міжнародне приватне право пропонується прибрати норму, яка регулює судовий імунітет іноземної держави.

Більшість дисциплінарних інспекторів Ради правосуддя вирішили змінити місце роботи

Одразу 15 дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя вирішили стати суддями.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду