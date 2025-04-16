Пекін відповів на прохання полонених в Україні громадян Китаю про обмін

Китай заявив, що оцінить поведінку полонених в Україні своїх громадян відповідно до закону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китай перевіряє інформацію щодо своїх громадян, які перебувають у полоні і буде діяти відповідно до закону. Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь у коментарі на звернення полонених у Донецькій області китайців до керівництва своєї країни з проханням забрати їх на Батьківщину, пише Укрінформ.

Військовополонені з Китайської Народної Республіки воювали у складі ЗС РФ і були взяті в полон Силами оборони на Донеччині.

«Позиція китайського уряду дуже чітка. Ми видали численні попередження і попросили громадян Китаю триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони», - сказав Лінь.

За його словами, урядові відомства Китаю перевіряють інформацію про полонених на війні в Україні китайців та уточнюють всі пов’язані з цією ситуацією обставини.

«Поведінку окремих громадян КНР за кордоном китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій», - запевнив речник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що громадяни Китаю Чжан Женьбао та Ван Гуанцзюнь, яких українські військові взяли в полон на Донеччині, заявили під час брифінгу, що готові до обміну та просять керівництво КНР забрати їх на Батьківщину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.