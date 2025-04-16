У Греції використовуватимуть інструменти ШІ для модернізації судової системи

У судову систему Греції хочуть впровадити низку інструментів ШІ.

Фото: gluckstein.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерства юстиції та цифрового управління Греції оголосили про роботу над новим набором інструментів штучного інтелекту, спрямованим на підвищення ефективності роботи судів, прискорення судових розглядів і скорочення експлуатаційних витрат, передає Ekathimerini.

Ініціатива, представлена міністром юстиції Йоргосом Флорідісом та міністром цифрового управління Дімітрісом Папастергіу, передбачає впровадження систем автоматичного перекладу документів (з грецької на англійську, італійську, китайську та арабську мови), перекладу свідчень іноземних свідків у режимі реального часу (англійською, італійською, китайською та арабською мовами), а також транскрипції судових засідань.

Проект має на меті вирішити затримки, спричинені необхідністю перекладу сотень сторінок документів та обмеженою наявністю перекладачів, особливо для рідкісних мов. Ці затримки збільшували витрати та уповільнювали здійснення правосуддя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.