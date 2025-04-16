Во всех областях полностью прекращается подача тепла.

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В Украине 15 апреля официально завершился отопительный сезон, который традиционно начался в октябре.

Как указывают в Министерстве развития громад и территорий, во всех областях полностью прекращается подача тепла.

«В то же время ряд учреждений социальной сферы – больницы, детские сады, школы – еще получают теплоноситель. Его подача прекратится при условии, что в течение трех дней температура воздуха будет составлять 8°С и выше», – сообщили там.

В течение отопительного сезона 2024/2025 годов в Украине работало 17 985 котельных, которые обеспечивали теплом более 72 тыс. жилых домов и более 26 тыс. объектов социальной сферы.

По словам заместителя Министра развития общин и территорий Константина Ковальчука, подготовка к следующему сезону начинается уже сейчас.

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