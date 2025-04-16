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Десятки ножевых ранений — в Ивано-Франковской области подростки жестоко убили 19-летнего парня

12:33, 16 апреля 2025
Трое несовершеннолетних ребят убили 19-летнего юношу в Ивано-Франковской области.
Десятки ножевых ранений — в Ивано-Франковской области подростки жестоко убили 19-летнего парня
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В окрестностях Ивано-Франковска обнаружили тело 19-летнего парня с десятками ножевых ранений, сообщает пресс-служба полиции.

Полиция установила лиц, причастных к преступлению. В деле фигурируют трое несовершеннолетних, двое из них задержаны.

Возбуждено уголовное производство по факту умышленного убийства, совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц.

По информации издания Galka, трагедия произошла вечером 15 апреля в Волчинецких горах.

"Несколько подростков напали на своего знакомого и нанесли ему несколько десятков ножевых ранений. Молодой человек скончался на месте", — пишет издание.

Также в СМИ распространяется информация, что жестокое убийство молодого человека снимали на видео.

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полиция убийство Ивано-Франковск

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