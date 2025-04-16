Олега Прудивуса переизбрали на должность председателя Запорожского окружного админсуда

Заместителем председателя Запорожского окружного админсуда стал Игорь Садовый.

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В Запорожском окружном административном суде состоялось собрание судей, в ходе которого были избраны председатель и заместитель председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Путем тайного голосования Олег Прудивус единогласно избран председателем суда, а Игорь Садовый — единогласно избран заместителем председателя суда.

В соответствии с частью третьей статьи 20 Закона Украины «О судебном устройстве и статусе судей» председатель местного суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Напомним, ранее сообщалось, что избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.