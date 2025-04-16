Олега Прудивуса переобрали на посаду голови Запорізького окружного адмінсуду

Заступником голови Запорізького окружного адмінсуду став Ігор Садовий.

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У Запорізькому окружному адміністративному суді відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову та заступника голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Шляхом таємного голосування Олег Прудивус одноголосно обраний головою суду, а Ігор Садовий одноголосно обраний заступником голови суду.

Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

