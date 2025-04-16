На Житомирщині взяли під варту чоловіка, який через зраду забив до смерті співмешканку

Чоловік заявив, що дійсно бив жінку, дізнавшись про її зраду, проте убивати не хотів та сам викликав швидку.

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Бердичівський міськрайонний суд розглянув та задовільнив клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою для підозрюваного у вбивстві співмешканки. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що 42-річний бердичівлянин під час конфлікту зі співмешканкою, який виник на ґрунті тривалих неприязних стосунків, побив її, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Внаслідок масивної крововтрати потерпіла померла.

У судовому засіданні підозрюваний часткового визнав свою вину: погодився, що дійсно бив жінку, дізнавшись про її зраду, проте убивати не хотів, сам викликав швидку і з місця події не втікав. Тому просив суд обрати йому домашній арешт.

Оцінивши усі наведені слідчим ризики, суд обрав підозрюваному тримання під вартою на 60 днів, поки триватиме слідство.

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